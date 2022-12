Una ragazza ha perso la vita questa mattina dopo essere stata travolta da un treno alla stazione di Fara Sabina-Montelibretti, in provincia di Rieti.

Di Marco Spartà

22 dicembre 2022

Dramma sui binari: ragazza muore investita da un treno

Una vera e propria tragedia quella consumatasi nella mattinata di oggi in provincia di Rieti. Una ragazza è stata travolta e uccisa da un treno in corsa lungo i binari della stazione ferroviaria di Fara Sabina – Montelibretti.

Dopo l’investimento, sono stati allertati i soccorsi che si sono precipitati sul posto in pochi minuti. Purtroppo, per la giovane non c’è stato nulla da fare: il decesso sarebbe sopraggiunto sul colpo. Per identificare la vittima e chiarire la dinamica del drammatico episodio sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria.

Fara Sabina, ragazza travolta e uccisa da un treno alla stazione: inutili i soccorsi

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Non si conoscono le generalità della ragazza che questa mattina, giovedì 22 dicembre, è stata investita e uccida da un treno lungo i binari della stazione ferroviaria di Fara Sabina-Montelibretti, in provincia di Rieti.

La giovane, che si presume possa avere un’età compresa tra i 25 ed i 30 anni, pare si trovasse sui binari quando, riferisce la redazione di Fanpage, è sopraggiunto un convoglio regionale, partito da Roma con destinazione Firenze, che l’ha centrata in pieno scaraventandola al suolo. Immediatamente è scattato l’allarme.

Sul luogo dell’investimento è arrivato in pochi minuti un equipaggio del 118 ed i vigili del fuoco. Il personale medico ha provato a rianimare la ragazza, ma dopo svariati tentativi, si è dovuto arrendere dichiarandone la morte che sarebbe sopraggiunta sul colpo dopo il violento impatto.

Accorsi anche gli agenti della Polizia Ferroviaria che ora dovranno stabilire la dinamica della tragedia. Non è chiaro se si sia trattato di un drammatico incidente o di un gesto volontario. Per permettere i rilievi e le operazioni di soccorso, scrive Fanpage, la circolazione lungo la linea ferroviaria è stata sospesa per circa un’ora. Inevitabili i disagi con convoglio che hanno registrato ritardi sino ad un’ora.