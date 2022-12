Ieri sera a Pozzallo, in provincia di Ragusa, un ragazzo di soli 14 anni è rimasto vittima di un incidente stradale. A nulla sono serviti i tempestivi soccorsi.

Di Marco Spartà

23 dicembre 2022

Violento scontro tra scooter e auto: morto un ragazzino

Una giovanissima vita spezzata in un tremendo incidente stradale. È accaduto nella serata di ieri a Pozzallo, in provincia di Ragusa, dove un ragazzo di soli 14 anni ha perso la vita in seguito allo scontro tra il suo scooter ed un’auto.

Quando il personale medico del 118 è arrivato sul luogo dell’impatto per il 14enne, purtroppo, era ormai troppo tardi: ai sanitari non è rimasto altro che constatarne la morte. Presenti anche le forze dell’ordine che hanno condotto i rilievi di legge.

Pozzallo, incidente mortale: 14enne perde la vita nello scontro tra il suo scooter e un’auto

Ennesima vittima sulle strade del nostro Paese. Nella serata di ieri, giovedì 22 dicembre, un ragazzo è morto a Pozzallo, comune della provincia di Ragusa in un drammatico incidente. La vittima è Matteo Guastella, 14enne residente in paese.

Il giovane era alla guida di uno scooter e stava percorrendo viale Australia. Improvvisamente, nei pressi dell’ufficio tecnico del Comune, riporta la redazione del quotidiano La Sicilia, il ciclomotore è entrato in collisione con una vettura, una Citroen condotta da un ragazzo. L’Impatto è stato molto violento e lo scooter è andato completamente distrutto.

La centrale operativa ha inviato sul posto un equipaggio del 118 che ha provato a rianimare il 14enne, trovato riverso sull’asfalto. Dopo svariati tentativi, però, i sanitari si sono dovuti arrendere dichiarandone il decesso. Troppo gravi i traumi riportati.

Intervenuti anche i carabinieri di Modica a cui spetterà il compito di ricostruire le cause e la dinamica del drammatico sinistro. I militari dell’Arma hanno provveduto anche al sequestro dei due veicoli su disposizione della Procura della Repubblica di Ragusa che ha aperto un’inchiesta.

Appresa la notizia, riportano i colleghi de La Sicilia, sono arrivati sul posto anche i parenti del 14enne, tra cui i genitori ed il fratello.