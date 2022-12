Simula la sua morte e chiama Chi l’ha Visto. La moglie sclera in diretta televisiva

Sembra la storia del Fu Mattia Pascal, il famoso romanzo di Luigi Pirandello ed invece è la storia di Pietro Martini.

Di Alessia Conte

22 Dicembre 2022

La vicenda di Pietro Martini

Il protagonista di questa folle storia che ci rimanda al romanzo di Pirandello, Il fu Mattia Pascal, è Pietro Martini che ha deciso di far perdere le sue tracce con un messaggio inviato alla moglie dicendo che sarebbe andato in montagna. Dopo questo episodio Pietro non è più tornato a casa ed in tanti per molto tempo lo avevano creduto morto un giorno ha deciso di confessare il motivo del suo gesto suscitando l’ira della moglie in diretta televisiva su Chi l’ha visto.

Lo sfogo della moglie in diretta televisiva

Pietro invia un ultimo messaggio a Katja, sua moglie, diverso tempo fa, dicendole che sarebbe andato in Trentino per un giorno a trovare il padre e che la sera sarebbe tornato ma così non è stato. La donna non vedendolo rincasare ha denunciato la scomparsa e le ricerche non hanno portato a nessun risultato. Alcuni lo credono scomparso nel nulla, altri lo credono morto, ma grazie a delle telecamere a circuito chiuso si scopre che Pietro è vivo e vegeto. Non aveva avuto nessun incidente in montagna, anzi, aveva deciso di allontanarsi volontariamente.

Dopo questo suo gesto ha voluto spiegare il perché in diretta su Chi l’ha visto “Sapevo che in un primo periodo pensare che il papà è morto in montagna è traumatico per tutti. Era quello che volevo far vedere così mia moglie si sarebbe rifatta un’altra vita”, commenta su Rai 3.

Durante l’intervista, l’uomo dichiara di essere consapevole dello choc che i suoi figli, sua moglie e tutte le persone che gli volevano bene, avrebbero potuto subire, ma il suo obiettivo era far vivere una diversa relazione alla moglie Katja. Pietro specifica che questo suo gesto è anche in favore dei figli e non vuole tornare a casa nel modo più assoluto. Non si capisce come mai l’uomo abbia deciso di agire in questo modo, ma fa capire, senza troppi giri di parole, che alla moglie vuole bene.

“Non è colpa sua, lei ha fatto tutto quello che potesse fare una moglie. Io la amo ancora, ma lei sta meglio così penso. Lei è una donna bellissima, può avere una vita bella, dunque tornare indietro mi sembra stupido. E’ l’unica donna che ho amato in vita mia”, dice in modo sincero.

La moglie in collegamento ha ascoltato le dichiarazioni dell’uomo, inizialmente si è commossa ma poi ha iniziato a sclerare riversando tutto il suo dolore e sottolineando che Pietro con quel suo gesto ha rovinato una famiglia, i figli, ha rovinato tutto e che quello che professa non è amore.