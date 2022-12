Weekend Low Cost a Budapest: 4 cose da vedere assolutamente

Sei ancora indeciso sulla meta delle vacanze? Ecco 4 cose imperdibili da fare a Budapest per un weekend divertente e low cost.

di Costanza Bordiga

23 dicembre 2022

Budapest, un gioiellino dell’Est Europa

Quando si parla di weekend low cost all’estero, l’Ungheria è sempre un must. Con la sua bellissima capitale ricca di arte e di storia, questo paese ha molto da offrire. Il basso costo della vita, poi, rende possibile progettare una vacanza sufficientemente lunga e di togliersi qualche sfizio. Vediamo dunque quali sono le principali attrazioni di Budapest. Ci sono dei posti che non potete proprio perdervi.

Budapest, 4 cose che non puoi proprio perderti

1. Bastione dei Pescatori: si tratta di uno dei posti più belli e conosciuti di Budapest. Il bastione è situato a Buda, la parte alta della città, proprio di fronte alla Chiesa di Santo Stefano. Ha un’estensione notevole e permette di ammirare, attraverso le sue arcate, il Danubio ed il bellissimo Parlamento della città.

2. Ospedale nella Roccia: la più caratteristica attrazione di Budapest. Si tratta di un bunker anti-atomico, adibito in diverse circostanze ad ospedale. Non consigliato tuttavia a chi soffre di claustrofobia.

4. Fontana sonora: una fontana situata sull’Isola Margherita, a pochi passi dal Parlamento di Budapest. Ogni ora la fontana riproduce lo stesso spettacolo di luci e suon, per deliziare i passanti (soprattutto i bambini). Nei pressi dell’isola si trovano anche i cinque cerchi olimpici costruiti quando l’Ungheria ospitò i giochi.

3. Bar-libreria: la capitale ungherese è nota per i suoi piccoli bar-libreria spesso provvisti di giornali da leggere e giochi da tavolo. Si tratta di un luogo perfetto per recarsi a studiare, scrivere o semplicemente prendere un tè con gli amici. La zona migliore dove trovare bar-libreria è quella attorno alla Grande Sinagoga della città, la più ampia ed imponente di tutta Europa. In questa zona si trovano anche numerosi mercatini dell’usato in cui trovare pezzi di antiquariato, vecchie cartoline e bigiotteria di ogni tipo.