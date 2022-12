Un ragazzo di 26 anni è morto ieri pomeriggio in un incidente stradale avvenuto sulla provinciale 510 a Provezze, frazione di Provaglio d’Iseo (Brescia).

Di Marco Spartà

23 dicembre 2022

Ancora una vittima sulle strade: ragazzo perde la vita in un incidente

Uno spaventoso incidente stradale è costato la vita ad un ragazzo di 26 anni. Il sinistro è avvenuto ieri pomeriggio sulla provinciale 510 all’altezza di Provezze, frazione del comune di Provaglio d’Iseo (Brescia).

Lo scontro ha coinvolto il furgoncino, alla guida della quale si trovava il 26enne, ed un camion. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118 che hanno provato invano a rianimare il giovane, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Provezze, violento scontro tra camion e furgone: morto un ragazzo di 26 anni

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Si chiamava Alessandro Consoli la vittima dell’incidente stradale che è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 22 dicembre, lungo la provinciale 510 nel territorio di Provezze, frazione di Provaglio d’Iseo (Brescia).

Il giovane, che lavorava operaio presso il Consorzio agrario di Cremona della sede di Passirano, era alla guida di un furgone della stessa società che, per cause ancora in fase di accertamento, si è schiantato contro un camion che procedeva nel senso opposto di marcia. Subito dopo lo scontro, riporta la redazione di Brescia Oggi, il furgone è andato in testacoda finendo in mezzo alla corsia.

Sul posto si è precipitata una squadra di vigili del fuoco ed il personale medico del 118. I pompieri hanno estratto il 26enne dall’abitacolo e lo hanno affidato ai sanitari che hanno potuto solo constatarne il decesso, sopraggiunto per le gravi lesioni riportate. A nulla è servito lo sforzo dell’equipe medica di rianimarlo. Sotto choc il conducente del camion che non avrebbe riportato ferite gravi.

Intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale di Iseo ed i colleghi di Montichiari che hanno condotto i rilievi di legge per stabilire con precisione la dinamica dell’impatto. Per consentire le operazioni di soccorso ed i rilievi, riporta Brescia Oggi, il traffico è stato deviato creando disagi sulla circolazione con lunghe code.