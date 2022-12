Gigi D’Alessio confessa a cuore aperto: “Con Anna era troppo…”. La cantante si difende dopo le accuse

Nuove indiscrezioni emergono sul rapporto tra Gigi D’Alessio ed Anna Tatangelo, una confessione ha lasciato il pubblico senza parole.

Di Alessia Conte

23 Dicembre 2022

La storia tra Gigi ed Anna, un amore contro tutti

La storia d’amore tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio risale a diversi anni fa, quando lei era ancora una ragazzina. Dopo una collaborazione musicale, essendo due cantanti ormai affermati, i due si innamorano, Gigi rimane totalmente folgorato da Anna, tanto da lasciare moglie e figli per lei ed iniziare così una nuova vita. Inizialmente la cantante di Sora fu giudicata dall’Italia intera essendo vista come la rovina famiglie di turno, ma con il tempo, Anna è riuscita a farsi vedere per quella che è, una donna in gamba, ambiziosa e soprattutto molto preparata.

La confessione del neomelodico spiazza tutti

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Più di un anno fa, l’amore tra Anna e Gigi è naufragato per sempre, lui si è innamorato perdutamente di un’altra donna che l’ha reso padre per la quinta volta mentre lei ha cercato di risanare le ferite con un altro uomo, inizialmente la relazione andava a gonfie vele ma poi, a quanto pare, anche con quest’ultimo Anna non è riuscita a trovare il suo equilibrio. L’unica certezza di Anna è Andrea, figlio avuto da Gigi D’Alessio.

In una recente intervista a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, il cantante neomelodico ha confessato, probabilmente il motivo della fine della relazione con Anna: “Era diventata una vita troppo pesante”, confessa a cuore aperto in diretta televisiva.

A conti fatti nessuno ha mai saputo del reale motivo che ha allontanato per sempre Anna e Gigi, ma questo ne potrebbe essere uno. Subito dopo la confessione shock, la cantante ci ha tenuto a dire la sua, oltre a difendersi motivando quello che secondo lei non andava nell’ultimo periodo con il suo compagno ha specificato, “Ho sofferto a non essere sposata con Gigi, ce lo chiedeva anche nostro figlio”, e probabilmente anche questo potrebbe essere uno dei motivi della fine.