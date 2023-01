Questa mattina è stato trovato il cadavere dell’uomo di 64 anni di cui si erano perse le tracce la scorsa notte quando aveva lasciato la sua casa di Dolianova, in provincia del Sud Sardegna.

Di Marco Spartà

20 gennaio 2023

Esce di casa e non torna: uomo trovato morto a distanza di alcune ore

Si sono concluse drammaticamente le ricerche dell’uomo di 64 anni che la scorsa notte era scomparso da Dolianova, in provincia del Sud Sardegna. Questa mattina, i soccorritori che stavano setacciando la zona hanno trovato il cadavere del 64enne.

Sul posto sono arrivate anche le forze dell’ordine che hanno avviato gli accertamenti sul caso per chiarire le cause del decesso dell’uomo. Dai primi accertamenti sembra che sul corpo non siano stati trovati segni di violenza.

Dolianova, 64enne scomparso nella notte: trovato il cadavere vicino alla sua abitazione

Questa mattina, venerdì 20 gennaio, è stato trovato il cadavere di Antonino Piga, 64enne di cui si erano perse le tracce alcune ore prima da Dolianova, centro nella provincia del Sud Sardegna.

L’allarme era scattato intorno alle 3 della scorsa notte, quando i familiari hanno contattato le forze dell’ordine spiegando che, riportano alcune fonti locali e la redazione di Today, il 64enne si era allontanato di casa con indosso il pigiama e le pantofole. A quel punto è scattata la macchina delle ricerche da parte delle forze dell’ordine e dei soccorritori. Alle operazioni hanno preso parte anche gli stessi familiari e alcuni residenti che avevano appreso la notizia della scomparsa.

Purtroppo, a distanza di alcune ore il tragico epilogo: i soccorritori, che stavano battendo l’area circostante, hanno rinvenuto il corpo esanime di Piga, ad alcune centinaia di metri dalla sua abitazione. Inutile ogni tentativo di rianimazione: è stato possibile solo appurarne il decesso.

Da quanto emerso al momento, riferisce la redazione di Today, sul cadavere non sarebbero stati trovati segni di violenza. L’autorità giudiziaria sembra non abbia disposto ulteriori esami sulla salma che è stata trasferita presso il cimitero cittadino in attesa della data delle esequie.