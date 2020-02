Conad richiamo alimentare per i bastoncini: ritirato un noto marchio

Richiamo alimentare direttamente dalla Conad, rimarcato anche dal Ministero della Salute. Oggetto di questo ritiro sono i bastoncini con crusca di frumento a marchio “Conad Piacersi” con l’alimentare contestato prodotto da Molino Nicoli S.p.A. Lo stabilimento dove i bastoncini Conad soggetti a richiamo alimentare vengono prodotti è situato a Costa di Mezzate, in provincia di Bergamo. Le confezioni di cui stiamo parlando sono commercializzate in unità dal peso di 375 grammi. Presentano come numero di lotto di produzione identificativo: S 04/05/2021 e la data di scadenza è coincidente proprio con la data 04/05/2021. Il motivo per il quale l’alimento non è più presente sugli scaffali dei punti vendita, è stato spiegato nel comunicato ufficiale che ha pubblicato il Ministero della Salute.

Il comunicato parla di “riscontrata presenza di deossinvalendolo (DON) superiore ai limiti di legge dal regolamento CE 1881/2006 E S.M.I”. Per il rimborso basterà portare il prodotto contestato nel punto vendita dove lo avete acquistato. Per chiunque dovesse avere in casa questo prodotto, il consiglio è proprio questo. Riportateli immediatamente indietro e fatevi rimborsare. Sarà possibile riottenere la cifra spesa oppure procedere con la sostituzione di un altro prodotto. In casi come questi non è necessaria la presenza dello scontrino.