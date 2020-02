Fiorentina-Milan: precedenti, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

I precedenti, le statistiche, le probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming l’anticipo serale della 25esima giornata di Serie A Fiorentina-Milan, in programma sabato 22 febbraio alle ore 20:45.

Dopo le sfide delle coppe europee disputatesi in settimana, le squadre italiane tornano in campo per la 25esima giornata di campionato che si aprirà questa sera con il Friday Match. Domani, invece, andranno in scena gli anticipi, tra cui quello serale Fiorentina-Milan, in programma alle 20:45 allo stadio Artemio Franchi di Firenze. I padroni di casa, reduci dalla roboante vittoria in trasferta per 5-1 contro la Sampdoria, cercano conferme per risalire in classifica, dove ora si trovano al tredicesimo posto a sette lunghezze dalla zona Europa. I rossoneri, invece, reduci anch’essi da un successo, di misura in casa contro il Torino, si trovano qualche gradino più sopra, al sesto posto a pari merito con Verona e Parma.

Fiorentina-Milan: dove vedere l’anticipo in tv e streaming

La sfida dell’Artemio Franchi verrà trasmessa in esclusiva da DAZN. La programmazione sulla piattaforma del gruppo Perform può essere attivata sottoscrivendo un abbonamento al costo di 9,99€ mensili con possibilità di rinnovo automatico sul sito. Il match sarà visibile anche sul canale satellitare DAZN1 (209 di Sky), disponibile per i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Fiorentina-Milan: i precedenti tra le due società

Sono ben 159 le gare disputate in Serie A tra Fiorentina e Milan, compresa quell’andata disputata a San Siro e terminata 3-1 in favore degli ospiti. Il computo totale vede complessivamente avanti i rossoneri capaci di conquistare la vittoria in 72 occasioni, 44 i successi dei toscani, 43 i pareggi in totale. In casa dei viola (79 incontri giocati), le statistiche si ribaltano: 31 vittorie per i padroni di casa, contro le 25 del Milan, 23 i match terminati in parità. Sono 433 le reti complessive realizzate nelle 159 gare: 186 dalla Fiorentina e 247 dal Milan.

Fiorentina-Milan: l’arbitro dell’incontro

Per la sfida è stato designato l’arbitro Gianpaolo Calvarese della sezione di Teramo che sarà affiancato dagli assistenti Vivenzi e Del Giovane. Il quarto uomo è Giua, mentre al Var ci saranno Nasca e Carbone.

Fiorentina-Milan: le probabili formazioni

Fiorentina (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Duncan, Castrovilli, Dalbert; Chiesa, Vlahovic. Allenatore: Iachini.

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Bonaventura; Ibrahimovic, Rebic. Allenatore: Pioli.

