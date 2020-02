Gordon Ramsey Carbonara | l’Italia lo sgrida | “Vieni a Roma” VIDEO

L’esperimento Gordon Ramsey Carbonara non è riuscito, almeno stando all’autorevole giudizio di noi italiani. Quante critiche piovono sullo chef.

Gordon Ramsey e la Carbonara. Il celebre chef inglese ha voluto cimentarsi con la preparazione di uno dei piatti più buoni e conosciuti della cucina italiana. E lo ha fatto per promuovere il suo ristorante di Southwark, a Londra. Lo ‘Union Street Cafè’, uno dei tanti locali posseduti dal famoso cuoco britannico. Soltanto che forse si è un tantino esagerati con il marketing, visto che Gordon Ramsey ha fatto modo che si parlasse della sua Carbonara come “della più spettacolare che ci sia”. A giudicare dai commenti ricevuti in particolar modo da tanti italiani, sembra che le cose non stiano proprio così. Il buon Gordon ha ricevuto parecchie critiche sui suoi canali ufficiali social. E proprio per il modo di preparare questo celebre primo piatto.

Gordon Ramsey Carbonara, quante critiche dall’Italia: “Fatti prima un giro a Roma”

Gli utenti del nostro Paese scrivono a chef Ramsey frasi di questo tenore. Tutte di critica e di scarso apprezzamento. “Mi sembra un po’ esagerata. Mi sembra una caricatura. Meglio farsi un giro a Roma prima di pubblicare certe cose”. “L’uovo è troppo crudo”. Ed ancora: “Troppa salsa, Chef, vieni a Roma”. “Ci sono solo tuorli. Il guanciale ed il pecorino dove sono?”. “Di Carbonara non ha nulla, più un uovo preparato per una frittata”. “Lascia perde, la carbonara non fa pe’ te, io la faccio mejo“. “Ma che te stai a nventa” aripiate!!!!!!”. “Madonna, pare pasta con la zucca”. Reazioni alquanto giustificate, nonostante quella di Ramsey potrebbe essere definita una variante del tutto personale. Fatto sta che in tema di Carbonara, noi italiani godiamo di tutta la libertà del mondo per poter dire come la pensiamo.