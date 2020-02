La Coop ha disposto il ritiro di tre lotti di gelato in vaschette alla mandorla d’Avola a marchio Fior Fiore per la possibile presenza di soia non indicata sull’etichetta del prodotto.

La nota catena di supermercati Coop ha diramato un avviso, sulla sezione apposita del proprio sito, in merito al ritiro di un prodotto alimentare. Si tratta di tre lotti di gelato alla mandorla d’Avola a marchio Fior Fiore venduto in vaschetta. Il motivo del provvedimento è legato alla mancanza sull’etichetta del prodotto di un ingrediente, le cui tracce potrebbero essere presenti al suo interno: la soia. Quest’ultima, se ingerita inconsapevolmente da soggetti allergici o intolleranti, potrebbe nuocere alla salute.

Nell’avviso, Coop ha raccomandato ai soggetti sopracitati di non consumare il gelato oggetto del richiamo e di restituirlo presso il punto vendita d’acquisto. Qui sarà effettuato un rimborso. Non ci sono pericoli o controindicazioni, dunque, per i soggetti non intolleranti e non allergici alla sostanza.

Coop dispone il ritiro di tre lotti di gelato: possibile presenza di soia non indicata sull’etichetta del prodotto

Tre lotti di gelato alla mandorla d’Avola a marchio Fior Fiore sono stati richiamati dal mercato. A renderlo noto è la nota catena di supermercati Coop attraverso un avviso, pubblicato sulla sezione apposita del proprio sito. Nel dettaglio, si tratta dei lotti di gelato, venduto in vaschette da 300 grammi, con data di scadenza fissata a maggio 2021, giugno 2021 e settembre 2021. Il provvedimento è scattato per la mancanza sull’etichetta di un ingrediente, le cui tracce potrebbe essere presenti nel gelato: la soia. L’avviso è rivolto, come spiegato dalla stessa Coop, ai soggetti intolleranti o allergici alla sostanza in questione, che potrebbe nuocere alla salute. Il prodotto, dunque, non presenterebbe pericoli o controindicazioni, per i soggetti non intolleranti e non allergici alla sostanza.

La nota catena di supermercati ha invitato tutti i clienti intolleranti o allergici alla soia, a non consumare il prodotto e restituirlo presso il punto vendita dove lo hanno acquistato. Qui verrà erogato il rimborso. Inoltre, la Coop ha messo a disposizione dei clienti un numero verde da contattare per ricevere tutte le informazioni in merito (800 805580). L’avviso non è ancora stato pubblicato sul sito del Ministero della Salute nella sezione “Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori”.

