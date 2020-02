Veronica Lario oggi | la storia segreta con un grande attore FOTO

Da tempo è finita con Silvio Berlusconi, ma di Veronica Lario oggi si parla per una precedente storia di amore con un celebre attore.

L’ex moglie di Silvia Berlusconi, Veronica Lario, ebbe un altro importante amore. E ben prima di sposare l’ex presidente del Milan. Si tratta di Enrico Maria Salerno, apprezzato attore di cinema e teatro che negli anni ’70 si dichiarò a lei. Lui era di 30 anni più grande, nacque in provincia di Milano nel 1926 e scomparve a metà 1994. La Lario è invece originaria di Bologna ed è una classe 1956. Nel 1979 il 53enne Salerno assoldò una giovane Veronica Lario come protagonista femminile de ‘Il Magnifico Cortnuto’, una sua rappresentazione teatrale. Di questa liason parlò Franco Zeffirelli qualche anno fa a ‘Il Corriere della Sera’.

Veronica Lario oggi, dopo Enrico Maria Salerno venne Berlusconi

Il regista scomparso a 96 anni a giugno 2019 confermò quanto segue. “Enrico Maria Salerno era perdutamente innamorato di lei. Anche per questo mise tutto sé stesso nel trasmetterle tutto il proprio sapere di attore. La volle fare crescere sia come attrice che come donna”. Tra le ultime interpretazioni di Salerno c’è il celebre film ‘Scuola di Ladri’ con Massimo Boldi, Paolo Villaggio e Lino Banfi. Senza contare le decine e decine di altre più impegnate interpretazioni. Alla fine comunque la Lario cedette alla corte del ricchissimo Silvio Berlusconi. Per lui rinunciò anche alla carriera di attrice e ad ogni velleità artistica. I due si sposarono nel 1990, dopo 5 anni di convivenza a seguito del primo divorzio di Berlusconi. A lui ha dato i figli Barbara, Eleonora e Luigi. Nel 2009 poi ci fu la separazione, seguito dal divorzio nel 2014.

