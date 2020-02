Coronavirus, settima vittima a Como: è la sesta in Lombardia. Si tratta di un uomo in dialisi. Arriva, poi, il primo caso di positività in Alto Adige.

C’è la settima vittima italiana per il coronavirus, la sesta in Lombardia. Si tratta di un paziente in dialisi. Nel frattempo, arriva il primo caso di positività al virus anche in Alto Adige.

Coronavirus: settima vittima italiana. Primo caso di positività in Alto Adige

La Regione Lombardia annuncia la settima vittima per il coronavirus, la sesta in Lombardia. Si tratta di un paziente in dialisi. Nel dettaglio, le vittime sono:

–Adriano Trevisan, 78 anni di Vo’ Euganeo (Padova) è morto il 21 febbraio e frequentava un bar del suo paese assieme a un amico a sua volta trovato positivo.

– Una donna di 75 anni residente a Casalpusterlengo, uno dei comuni della «zona rossa» del Lodigiano, muore il 22 febbraio. La donna avrebbe contratto il virus perchè si trovava al pronto soccorso nel momento in cui si trovava il trentottenne di Codogno da cui si ritiene sia partito l’intero contagio.

– Angela Denti, 68 anni, di Trescore Cremasco (Cremona) muore domenica all’ospedale di Crema. Era una paziente oncologica.

– Un uomo di 84 anni di Villa di Serio è morto a Bergamo, all’ospedale Papa Giovanni.

– La quinta vittima del coronavirus è un uomo di 88 anni, nato a Caselle Landi e residente a Codogno