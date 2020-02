Coronavirus, le due piste per trovare il paziente zero

Coronavirus, continua la ricerca del paziente zero: l’annuncio da parte del presidente della regione Lombardia Attilio Fontana

Giornata importante per l’emergenza coronavirus in Italia, con la discussione alla Camera del Decreto Legge da parte del governo per fronteggiare l’aumentare dei casi di contagio. Le misure, che dovrebbero essere confermate entro stasera, cercheranno di arginare il fenomeno. Nel nostro paese, intanto, sono stati al momento riscontrati 374 casi di contagio, con 12 morti.

Continua la ricerca del ‘paziente zero’, colui dal quale, per primo, si è diffuso il contagio. I rilievi iniziali, che sembravano portare a un imprenditore del lodigiano, non hanno portato a una pista concreta. A ‘Sky Tg 24’, però, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana ha spiegato che il lavoro degli investigatori sta procedendo. “Non escludiamo di aver individuato due piste che possano portare all’identificazione del paziente zero”, ha affermato. Le due piste, in particolare, sarebbero legate sempre alla zona del lodigiano, oppure alla Cina, luogo di origine del virus.

