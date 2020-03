Coronavirus, Salvini furioso: la dichiarazione polemica

Coronavirus, torna a parlare Matteo Salvini: l’ex ministro dell’Interno rilascia dichiarazioni polemiche sull’emergenza in atto

L’emergenza coronavirus si sta espandendo nel nostro paese, tirandosi dietro oltre la preoccupazione anche molte polemiche. Ne ha parlato il leader della Lega, Matteo Salvini, con dichiarazioni molto polemiche rilasciate a margine di un comizio a Orvieto, in Umbria. “Alcuni Paesi dicono di non volere italiani, ma fino a ieri siamo stati costretti ad aprire porti e portoni a tutti. Non è normale, prima eravamo il campo profughi d’Europa. Ora non abbiamo più il permesso di muoverci liberamente, siamo isolati”.

Secondo Salvini, la comunicazione dell’emergenza è stata carente e i numerosi errori hanno compromesso l’immagine del Paese. “L’Italia non è chiusa come ha comunicato qualcuno. Noi non ci fermiamo e sono qui per ribadirlo. L’Italia vuole vivere, lavorare, partecipare. Sa Terni e dall’Umbria lanciamo segnale di orgoglio e di risveglio a tutto il mondo. Conte? Prendi in giro me se vuoi, prendere in giro gli italiani è vergognoso. Ci sono attività ferme e vuote da Nord a Sud, anche dove non ci sono problemi legati all’epidemia. Sospensione dalle tasse? Concetto errato, si tratta di cancellare il pagamento delle tasse per chi non sta lavorando. Stiamo riempiendo il signor Conte di proposte, deve essere umile ed accettarle. Se le respinge fa un danno all’Italia e al popolo italiano”.

