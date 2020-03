Gli anni più belli, le dichiarazioni di Emma Marrone emozionano il web

Emma Marrone ha recitato nel film “Gli anni più belli” ed è stata protagonista di alcune scene difficili da interpretare. Ecco le sue dichiarazioni

Emma Marrone è una delle cantanti italiane più brave. Nelle ultime settimane, l’artista salentina ha conquistato le luci della ribalta per motivi diversi dalla musica. La trentacinquenne ha infatti interpretato il ruolo di Anna nel nuovo film di Gabriele Muccino, “Gli anni più belli”: per la Marrone è stata la “prima volta” da attrice. La vincitrice del festival di Sanremo del 2012 ha dovuto registrare alcune scene molto difficili, inscenando un matrimonio e un parto. “Girare alcune scene è stato complicato“, ha raccontato Emma Marrone a Controcopertina, “non nascondo che la scena più complicata da girare è stata quella del matrimonio. Anche il discorso fatto davanti agli “invitati”…diciamo che girare queste scene mi ha mandato un po’ in crisi”. Emma ha anche fatto un paragone tra sé stessa e la ragazza che ha interpretato: “La mia Anna è una donna che crede nell’amore e si affida totalmente al suo compagno. Io non mi aggrapperei mai ad un uomo come fa lei. Sono anche io romantica ma il matrimonio non fa per me. Vestirmi da sposa e brindare al banchetto non mi ha fatto sentire a mio agio”.

Gli anni più belli, le dichiarazioni di Emma Marrone su una scena “particolare”

Nella pellicola di Gabriele Muccino, Emma Marrone ha interpretato la moglie di Claudio Santamaria. La cantante salentina ha anche svelato di essersi sentita a suo agio in una particolare scena: “E’ stato più commovente partorire per esigenze di copione. L’abito bianco non mi fa particolarmente commuovere mentre partorire un bambino, seppur per finta, sì. Mi sono affidata all’immaginazione. Ce l’ho messa tutta”. Gli anni più belli di Gabriele Muccino racconta le vicende di quattro amici nell’arco di quaranta anni. Il film ha conquistato la vetta del box office italiano per tre weekend consecutivi e ha già collezionato più di 5 milioni di euro. L’ottimo cast della pellicola continua a catturare l’interesse della gente.

