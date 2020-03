Smart working: 5 consigli per lavorare a casa serenamente

Smart working: con l’emergenza coronavirus, molti dipendenti sono costretti a lavorare a casa. Ecco 5 consigli per farlo serenamente.

L’emergenza coronavirus ha costretto molte aziende a chiedere ai propri dipendenti di restare a casa sperimentando quello che è noto come “smart warking” ovvero il lavoro da casa. Se da un punto di vista, lavorare a casa permette di evitare di dover affrontare lunghi viaggi per raggiungere il posto di lavoro risparmiando così tempo e soldi per benzina e biglietti dei mezzi pubblici, dall’altro può rappresentare fonte di stress per le distrazioni che ci possono essere. Seguendo, tuttavia, cinque condizioni, è facile riuscire a lavorare tranquillamente anche a casa.

Smart warking: i 5 consigli da lavorare tranquillamente a casa

Per lavorare senza problemi anche a casa, basta seguire cinque consigli come fa sapere Forbes. Ecco quali sono: