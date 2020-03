Coronavirus, evacuato un piano al tribunale di Milano: ci sono contagiati

Due magistrati di Milano, uno della Sesta sezione civile e l’altro della sezione Misure di prevenzione, sono risultati positivi: evacuato un piano

È una settimana decisiva per capire l’andamento dell’epidemia di coronavirus sul territorio italiano. A dirlo sono gli esperti che da giorni studiano l’evoluzione del virus che ha contagiato finora più di 2mila persone in Italia. In 149 sono già stati dichiarati guariti, mentre i decessi sono 52, di cui 38 in Lombardia, 11 in Emilia-Romagna, 2 in Veneto e 1 nelle Marche. Il numero dei tamponi effettuato è “oltre 23.300. Di positivo – ha spiegato il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli – c’è che circa il 50% dei nuovi infetti è asintomatico“. Le Regioni coinvolte sono 15, più la provincia autonoma di Bolzano. Al tampone è stato sottoposto in via precauzionale anche Papa Francesco. Ciò perchè nei giorni scorsi è stato costretto ad annullare tutti i suoi impegni a causa dell’influenza: l’esito è stato negativo. Due magistrati di Milano, uno della Sesta sezione civile e l’altro della sezione Misure di prevenzione, sono risultati positivi al test e sono ora in isolamento. I due giudici, un uomo e una donna, “non stanno male”. Lo ha precisato il presidente del Tribunale milanese Roberto Bichi, e sono ora ricoverati all’ospedale Sacco: lui è sintomatico, lei invece non ha sintomi. Dopo la notizia, il sesto piano del Palazzo di Giustizia è stato evacuato. Ora stanno arrivando le squadre per sanificare gli ambienti da loro frequentati. Una trentina di persone, fra magistrati e personale amministrativo hanno avuto contatti con loro, andranno in autoisolamento.

Evacuato un piano: gli altri casi

Gli altri casi: Un dipendente contagiato anche in Rai: è risultato positivo al test dopo essere stato in trasferta nella zona gialla. Da dieci giorni, fa sapere Viale Mazzini, non è andato a lavoro in una sede Rai. Ora è ricoverato all’ospedale Spallanzani in buone condizioni. L’agenzia Dire ha fatto sapere che è risultato positivo al test anche il sindaco di Calendasco, Filippo Zangrandi, che è anche dipendente della Regione Emilia-Romagna. Un primo caso sospetto positivo di coronavirus è stato rilevato anche a Prato. Si tratta di una giovane donna italiana, residente a Firenze, rientrata in Toscana dopo alcuni giorni trascorsi a Bergamo. Lunedì il primo caso a Roma: il Policlinico Tor Vergata ha dovuto richiamare 98 pazienti per eseguire i tamponi. Si tratta di chi potrebbe essere entrato in contatto con il poliziotto 53enne risultato positivo.

