Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati | L’annuncio d’addio

La lunga storia d’amore tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è finita: entrambi lo hanno annunciato con due post analoghi tramite stories su Instagram

La relazione tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo è terminata. Lo hanno annunciato i due cantanti attraverso un comunicato pubblicato attraverso una stories sui rispettivi profili Instagram. Il messaggio è praticamente lo stesso. I due tramite questo post mettono così fine alla loro storia d’amore iniziata nel lontano 2006, interrotto nell’estate 2017 e proseguito qualche tempo dopo. Vengono così confermate le indiscrezioni circolate da alcune settimane su una loro nuova crisi.

I due hanno reso noto di non stare “più insieme da un po’“. Fallito così il loro tentativo di ricongiungersi, come ammettono nella nota che prosegue: “Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. E’ per lui che spero che la nostra privacy, in un momento difficile e delicato, venga rispettata“.

LEGGI ANCHE —> Anna Tatangelo | lo scatto che preoccupa i fans | FOTO

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo separati, il comunicato su Instagram

Nel 2017 il loro rapporto sembrava essere naufragato per via del mancato matrimonio nonostante il divorzio dell’artista napoletano con la prima moglie e del secondo figlio mai arrivato. Sulle nozze si era parecchio parlato anche nei precedenti mesi. Secondo il settimanale ‘Chi‘, il matrimonio sarebbe dovuto arrivare nel corso dell’estate 2019 a Sora, comune laziale in cui è nata la cantante.

Anche in questo caso i fiori d’arancio non sono però mai giunti. Durante la separazione 2017, la donna aveva lasciato la villa dell’Olgiata, dove i due risiedevano per trasferirsi in un appartamento ai Parioli. Allora, stando a dei gossip, il nome della donna è stato accostato a diversi vip. Tutti i nomi sono però stati smentiti categoricamente dalla Tatangelo. Nel 2018 l’annuncio del ritorno di fiamma da parte dell’uomo. Fino all’annuncio nella giornata di oggi dell’addio tra i due. Definitivo?

LEGGI ANCHE —> Raffaella Fico senza veli: via la biancheria e infiamma i social – FOTO