Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati: fan sconvolti, video

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati: l’annuncio dei due cantanti sui social sconvolge i fans. “Rispettate la nostra privacy”, video.

Ora è ufficiale: Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati. Il cantautore napoletano e la compagna hanno annunciato l’addio con un messaggio pubblicato sui rispettivi profili Instagram. Dopo settimane di rumors e indiscrezioni in merito ad una seconda crisi, D’Alessio e la Tatangelo hanno confermato l’addio.

Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo si sono lasciati: “ci abbiamo provato, ma le nostre strade si separano. Rispettate la nostra privacy”

“Io e Anna non stiamo più insieme da un po’. Ci abbiamo provato, in ogni modo, ma non ci siamo riusciti. Succede a tanti, è successo anche a noi. Le nostre strade si dividono, ma sono sicuro che cammineremo sempre l’uno accanto all’altra per nostro figlio Andrea. E’ per lui che spero che la nostra privacy, in un momento difficile e delicato, venga rispettata”: con questo messaggio, condiviso poi anche da Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio ha annunciato la fine di una lunga e importante storia d’amore coronata dalla nascita del figlio Andrea.

I due erano riusciti a superare una prima crisi nel 2017. Dopo un periodo di separazione, Anna era tornata a vivere con Gigi con cui si era mostrata in tv lo scorso dicembre partecipando al programma condotto da D’Alessio con Vanessa Incontrada “20 anni che siamo italiani”.

Il settimanale Spy, tuttavia, nel numero in edicola, aveva lanciato l’indiscrezione di una crisi profonda tra i due artisti che aveva portato Anna a lasciare la casa in cui era tornata a vivere dopo il ritorno di fiamma. L’annuncio di Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ha sconvolto i fans che hanno sempre sperato che la storia tra i propri beniamini durasse per sempre.

Nonostante l’addio, tra Anna e Gigi ci sarà sempre affetto e rispetto per i tanti anni vissuti insieme.