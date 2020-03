Sospesa temporaneamente il match Parma-Spal, recupero della 26esima giornata, in programma alle 12:30: si valuta la sospensione della Serie A.

Parma e Spal non sono scese in campo come previsto nel lunch match della 26esima giornata di campionato. Il calcio d’inizio dell’incontro era in programma alle 12:30, ma come riporta la redazione di Sky Sport, le squadre sono rientrate negli spogliatoi. Il motivo della decisione è legato alla valutazione da parte del Ministro dello Sport sta valutando di sospendere immediatamente il campionato. Attualmente il fischio d’inizio è stato posticipato alle 13:15, 45 minuti più tardi rispetto al previsto. Adesso, come riporta Sky Sport, bisogna capire cosa accadrà anche alle altre partite che erano in programma oggi.