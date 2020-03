Chi è più a rischio di complicazioni da Coronavirus e perchè

Inoltre, Ciro Indolfi, presidente della Società italiana di Cardiologia, spiega a Il Sole 24 ore: «I pazienti con infarto miocardico infettati dal coronavirus hanno presentato una prognosi peggiore così come in pazienti con ridotta funzionalità cardiaca l’infezione ha provocato un peggioramento dello scompenso e la morte». Inoltre «l’ampio utilizzo di farmaci antivirali (in circa il 90% dei pazienti affetti da Covid-19) può essere collegato ad un peggioramento della funzione cardiaca».