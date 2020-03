Coronavirus, muore un consigliere leghista

Il Coronavirus continua a seminare vittime: è morto a Piacenza il consigliere comunale della Lega Nelio Pavesi. Docente di musica e pianista, aveva solo 68 anni ed era ricoverato da alcuni giorni in ospedale dopo essere stato contagiato dal virus. Il decesso è stato causato da alcune complicanze dovute alla malattia. Nei giorni scorsi erano risultati positivi al test anche la sindaca Patrizia Barbieri e l’assessore Jonathan Papamarenghi. Noto volto della politica locale, è stato tra i primi iscritti del Carroccio nei primi anni ’90. Ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale dal 1998 al 2002 e poi di nuovo nel 2017 dopo la vittoria del centrodestra alle elezioni amministrative. Pavesi, diplomato al conservatorio Nicolini, ha insegnato educazione musicale alle scuole medie per 37 anni.

Le parole orribili dell’influencer sul virus in Italia: “State esagerando, non è la peste” –> LEGGI QUI

Tra i primi a ricordarlo la sindaca Patrizia Barbieri: “Ciao Nelio” ha scritto sul suo profilo Facebook. “Con grande dolore oggi ho appreso della tua scomparsa. Pubblicamente ti voglio salutare e ringraziare per tutto l’impegno che in questi anni hai sempre messo nello svolgere il tuo ruolo di Consigliere comunale. Mi mancherai”. Anche il consigliere regionale del Carroccio Matteo Rancan ha diffuso una nota: “Oggi è un giorno triste per il mondo della musica, per la Lega e per Piacenza. Nelio era un uomo perbene, padre sollecito, marito premuroso. Di lui ci rimarranno i suoi insegnamenti, la sua simpatia, il suo impegno, il suo amore per la Piacenza per la quale si è sempre battuto”. Gli esponenti del 5 stelle, invece, hanno scritto: “Il Consiglio Comunale di Piacenza perde oggi uno dei suoi membri più rappresentativi”.