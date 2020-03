L’assalto ai supermercati dopo il decreto: l’appello del governo

Era già accaduto dopo le prime restrizioni delle ormai ex zone rosse. Il premier Conte è intervenuto per sedare l’assalto ai supermercati dopo il decreto

Era già accaduto all’indomani delle prime restrizioni delle ormai ex zone rosse del paese. Il premier Conte dichiarò dopo l’assalto ai supermercati: «Niente corsa all’accaparramento: non siamo di fronte a una carestia alimentare». Il premier rassicurò tutti i cittadini italiani riguardo l’approvvigionamento alimentare e il regolare rifornimento dei nostri supermercati. Tuttavia, non è bastata l’esperienza delle prime zone rosse del paese. Ieri si è ripetuto l’assalto ai supermercati dopo l’annuncio della zona rossa estesa a tutta Italia da parte del presidente del consiglio. Lunghe file agli accessi dei market notturni anche per rispettare i limiti d’ingresso che sono stati imposti. In via Tuscolana a Roma si entra scaglionati: commessi controllano il flusso, concedono ingressi poco per volta, impongono la distanza di sicurezza alle casse e i guanti al reparto ortofrutta. Stessa cosa al Carrefour h24 a Garbatella. Stesse scene a Napoli sempre nei market aperti tutti la notte. Anche qui scorte da calamità naturale, carrelli pieni e code. Sui social si rincorrono le immagini di un moderno assalto ai forni. E la condanna è unanime. Anche a Palermo è stato preso d’assalto da tanti palermitani. Obiettivo il supermercato di una nota catena aperto anche nelle ore notturne nella centralissima via Libertà. Sono intervenuti gli agenti di polizia.

L’assalto ai supermercati dopo il decreto: l’intervento

La presidenza del Consiglio è stata, così, costretta a precisare: “Lo sottolineano anche fonti di Palazzo Chigi. Si è spiegato che la limitazione ai movimenti delle persone, estesa questa sera a tutto il territorio nazionale, non riguarda la necessità di uscire di casa per andare a fare la spesa. Ciò nonostante, molti cittadini si sono precipitati ad acquistare beni alimentari provocando lunghe file ai supermercati notturni. Basterà?

Leggi anche > Coronavirus, la cardiologa: Ci hanno detto di scegliere…”

Leggi anche > Coronavirus, parla il conduttore infettato