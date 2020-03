Coronavirus, il paziente 1 torna a parlare dopo essere stato trasferito dalla terapia intensiva a quella sub intensiva. Le sue prime parole.

Il paziente 1 di Codogno ha ricominciato a parlare. Continuano a migliorare le condizioni del 38enne che è risultato il primo positivo al coronavirus in Italia. Lunedì scorso, il paziente 1 era stato trasferito dalla terapia intensiva e quella sub intensiva ed oggi, come fa sapere La Repubblica, ha detto le sue prime parole.

Coronavirus, il paziente 1 torna a parlare: “sono a Lodi?”

Il paziente 1, dopo essere tornato a respirare da solo, ha ricominciato a parlare facendo ben sperare per il futuro. Dopo essere stato ricoverato in terapia intensiva, lunedì scorso, è stato trasferito in quella sub intensiva. Il 38enne, infatti, ha ricominciato a respirare da solo e, nelle scorse ore, ha ricominciato anche a parlare. Il paziente 1 ha immediatamente chiesto se si trovasse presso l’ospedale di Lodi. La moglie, invece, contagiata anche lei dal coronavirus e incinta di otto mesi, è tornata a casa alcuni giorni fa.

Il paziente 1 aveva cominciato a star male lo scorso 18 febbraio. Dopo essersi recato al pronto soccorso ed essere sottoposto alle terapie necessarie, il 38enne era tornato a casa non avendo i sintomi che potessero far pensare al contagio dal Covid-19 nonostante la proposta dei sanitari di restare in ospedale.

Due giorni dopo, lasituazione era precipitata al punto da essere ricoverato in terapia intensiva. Le sue condizioni, per giorni, hanno tenuto con il fiato sospeso la comunità di Codogno dove, dopo una quarantena ferrea, il numero dei contagi è diminuito.

Con il paziente 1, in Italia, è scoppiata l’emergenza coronavirus che ora riguarda tutto il mondo. Il numero dei contagi, infatti, continua a salire in tutti i Paesi colpiti dal virus e l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha ufficialmente dichiarato la pandemia aggiungendo, però, “che si può combattere”.

In Italia, attualmente, i malati sono 2.076 in più di ieri e le vittime 827. Il numero complessivo dei contagiati, compreso vittime e guariti, ha raggiunto i 12.462.