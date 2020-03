Coronavirus, altri calciatori in Serie A colpiti da Covid -19

Coronavirus, la malattia sta colpendo anche altri calciatori: i nuovi casi di contagio dopo Rugani della Juventus e Gabbiadini della Sampdoria

Non si ferma la conta dei contagi da coronavirus. Primi casi eccellenti anche nel mondo dello sport italiano, con il campionato di calcio che si è fermato, insieme agli altri tornei del nostro paese, qualche giorno fa. L’esempio è stato seguito, nelle ultime ore, anche da altre federazioni, che pure stanno riscontrando i primi contagi tra calciatori e non solo. Si sta uniformando anche la Uefa, che ha stoppato i match previsti per la prossima settimana nelle coppe europee e martedì 17 marzo prenderà una decisione su riorganizzazione del calendario ed eventuale slittamento di Euro 2020, ormai a forte rischio. Nel campionato di Serie A, i primi casi sono stati Daniele Rugani, difensore della Juventus, e Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria. Nelle ultime ore, tuttavia, si sono susseguiti purtroppo altri casi.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, gara di solidarietà tra i calciatori: uno offre 100mila euro

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, finalmente una notizia positiva: l’annuncio del governatore

La Sampdoria ha infatti comunicato che sono stati contagiati anche Omar Colley, Albin Ekdal, Antonino La Gumina, Morten Thorsby. Sono tutti in buone condizioni, fa sapere il club blucerchiato. Al momento, si trovano in isolamento domiciliare fiduciario nelle loro abitazioni a Genova. Il club ha predisposto tutte le procedure previste dal caso. In generale, la conferenza stampa classica della Protezione Civile di poco fa ha aggiornato il computo delle persone attualmente contagiate a 14.955, più di 2mila rispetto a ieri. I morti invece salgono complessivamente a 1.266, con le guarigioni salite a 1.439, 181 in più rispetto a 24 ore fa.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, davvero il caldo sarà di aiuto? Le previsioni

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, le ultime statistiche sul farmaco anti-artrite