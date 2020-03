Coronavirus e non solo, tutte le peggiori pandemie della storia

Il Coronavirus si iscrive alla lunga lista delle peggiori pandemie della storia del mondo: ecco quali sono state le più importanti

Il 2020 passerà alla storia per la pandemia di coronavirus partita dalla Cina, arrivata poi in Italia e diffusasi anche nel resto del pianeta. Uno scenario che difficilmente avremmo immaginato di vedere, che riporta ad un passato in cui l’umanità è stata vittima di malattie difficilmente curabili. I progressi tecnologici permetteranno di trovare una cura e debellare l’attuale virus, ma il bilancio complessivo potrebbe essere pesante. Di certo, la pandemia di coronavirus si iscrive nell’elenco delle più gravi della storia.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, le previsioni sul picco dei contagi

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, le disposizioni: sì alle passeggiate, ma occhio ai divieti

Storicamente, ricordiamo peste, colera, tifo, HIV/AIDS. Ma ci sono state anche altre pandemie cui c’è stato un notevole tributo di vittime. Innanzitutto, quella dell’influenza spagnola, iniziata nell’agosto del 1918, che in circa sei mesi arrivò a uccidere circa 25 milioni di persone. Non si identificò mai con precisione il ceppo influenzale, che però dopo un anno e mezzo era completamente sparito. L’influenza asiatica del 1957, partita dalla Cina e arrivata negli Stati Uniti, fece 700mila vittime per poi sparire circa un anno dopo. L’influenza di Hong Kong, partita nel 1968, simile alla precedente, lasciò un bilancio compreso tra i 750mila e i 2 milioni di morti in circa due anni. In anni più recenti, ci sono state la Sars, tra il 2002 e il 2003, e l’influenza suina tra il 2009 e il 2010. La prima, sviluppatasi in Cina, non fu una vera e propria pandemia e le vittime furono 774. La seconda, partita dal Messico, si diffuse in 80 paesi, le vittime stimate furono circa 500mila.

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, test di un farmaco antivirale sui pazienti gravi

LEGGI ANCHE >>> Coronavirus, la Protezione Civile: salgono contagi e decessi