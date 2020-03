Coronavirus, le previsioni sul picco dei contagi

Coronavirus, quando finirà l’emergenza? Divulgata la previsione scientifica sul picco dei contagi e sulla possibile discesa

Numeri dell’emergenza coronavirus, purtroppo, in aumento. Ci sarà da attendere per riscontrare l’efficacia delle misure di contenimento varate dal governo per provare ad arrestare i contagi. Una speranza arriva da Wuhan, primo focolaio del virus, dove i contagi sono da giorni in calo e si inizia ad intravedere una luce in fondo al tunnel. In Cina, è stato compiuto uno studio per identificare il picco dei contagi e la discesa e a quello bisognerà attenersi per capire quando l’emergenza potrà dichiararsi conclusa.

Ne ha parlato Giorgio Palù, docente emerito dell’Università di Padova ed esperto virologo. A ‘Il Gazzettino’, ha spiegato: “Non sono un matematico e non conosco i calcoli svolti prima in Cina e ora sviluppati dalla Regione Veneto. Ma se sono stati diffusi per invitare la gente a continuare a restare a casa sono d’accordo. I cinesi hanno azzeccato le previsioni. Partendo dal primo caso dell’8 dicembre, avevano stimato il picco in 85mila casi a febbraio e che l’epidemia si sarebbe spenta in 100 giorni. Così è stato. E’ un calcolo però non replicabile da noi, dobbiamo considerare in primis l’Italia, dove i focolai sono stati diversi, e quindi l’Europa. Inoltre, le misure applicate in Cina sono state molto più severe delle nostre. Dunque non si può ipotizzare necessariamente che il tutto si concluda in tre mesi. La stretta sulle chiusure è da condividere e da proseguire. Ma credo ci sia difficoltà nell’attuare i dovuti controlli dappertutto”.

