Coronavirus, Conte: “Cifra sostanziosa per ogni famiglia”

Emergenza coronavirus, il governo Conte pronto ad aiutare gli italiani per far fronte anche alla crisi economica.

Il coronavirus continua a diffondersi nel mondo. Il numero dei contagiati e delle vittime aumenta giorno dopo giorno. La pandemia ha anche influito notevolmente nelle abitudini di vita e nelle attività economiche. Secondo le proiezioni, l’impatto del nuovo Covid-19 sull’economia del nostro paese sarà rovinoso. Le fabbriche hanno azzerato la produzione a causa della quarantena degli operai, il turismo è stato abbattuto dal virus, i treni e gli aerei sono vuoti e così via. Per questo motivo il governo dovrà adottare alcune misure straordinarie per aiutare gli italiani. Nei giorni scorsi, il consiglio dei Ministri ha portato a 25 miliardi di euro lo stanziamento per affrontare la situazione straordinaria di emergenza dell’Italia. “Abbiamo stanziato una somma straordinaria di 25 miliardi da poter usare per affrontare tutte le difficoltà di questa emergenza. Con il consiglio europeo c’era anche in collegamento la presidente della Bce Lagarde: c’è stata un’apertura sulla necessità di garantire maggiore liquidità e attivare tutti gli strumenti per far fronte all’emergenza”, dichiarò Giuseppe Conte qualche giorno fa. Uno dei punti chiave delle nuove misure che verranno adottate sarà il sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese tramite il sistema bancario.

Coronavirus, il governo Conte pronto ad aiutare tutte le famiglie

Per fronteggiare la crisi economica, il governo ha deciso di stanziare quindi 2.5 miliardi di euro e di bloccare il saldo Iva previsto per il 16 marzo. Secondo Roberto Petrini, esperto in materia, gli assegni di aiuto potrebbero raggiungere anche la cifra di 1400 euro a famiglia. Come se non bastasse, le bollette elettriche e del gas potrebbero essere ridotte. Nelle prossime settimane potrebbero essere adottate ulteriori misure.

