Mangiare patate | cosa succede se fai solo questo per un anno

Un uomo non ha fatto altro che mangiare patate e nient’altro per un intero anno. Alla fine gli effetti sul suo corpo sono evidenti ma i dietologi dicono no.

Un uomo ha fatto del mangiare patate e solo ed esclusivamente patate per un intero anno il must della propria dieta. Un esperimento alimentare e per certi versi anche scientifico che ha di fatto trasformato completamente il suo corpo.

LEGGI ANCHE –> Mangiare carote fa davvero ingrassare? La verità

Lui si chiama Andrew Flinders Taylor e questa costante assunzione di carboidrati attraverso tuberi per 12 mesi di fila ha influito anche su quello che era il suo metabolismo. Andrew ha 35 anni ed in passato ha sofferto di obesità, giungendo a toccare l’allarmante peso di 150 kg. Ma questa sua peculiare dieta lo ha portato a perderne ben 50, unitamente ad altri fattori. Le patate in questione era fritte, al forno, passate, lessate…cucinate insomma in tutti i modi. Da colazione a cena, quest’uomo alla fine si è abituato a mangiarne in tutti le salse. Riuscendo anche nell’impresa di non avere la nausea al solo odore. Perché il mangiare sempre e solo la stessa cosa può comportare anche questo effetto collaterale.

LEGGI ANCHE –> Mangiare marmellata scaduta da un mese, la risposta degli esperti

Mangiare patate, “Non andrebbe fatto, questo è un caso isolato”

I medici inizialmente lo avevano sconsigliato di procedere con questa intenzione di assumere patate e nient’altro per un periodo talmente lungo. Questo perché il nutrirsi esclusivamente di un solo alimento priva il corpo di proteine, grassi ed altre sostanze nutrienti che attingiamo da altri cibi. C’è da dire che Andrew consumava 2 kg di patate in media al giorno, unendo però al tutto una lunga ed intensa attività fisica. Con nello specifico diverse ore in bici. Ma i dottori e gli specialisti continuano a ribadire anche ora che quello di questo 35enne è un caso isolato che non va assolutamente replicato. Alla fine il dimagrimento è giunto soprattutto per via dell’elevato esercizio sportivo tenuto con costanza ogni giorno.

LEGGI ANCHE –> Formaggio ammuffito, mangiarlo fa male? Tutte le conseguenze