I sintomi del coronavirus: prestate attenzione all’ultima fake news – FOTO

Da giorni circola sul web una tabella con tanto di sintomi che servirebbe ad autodiagnosticarsi il nuovo coronavirus, l’influenza o il raffreddore: si tratta di una fakenews.

Il buon senso manca sempre quando ve n’è più bisogno. Non servono studi in merito, basta analizzare il comportamento umano. Per esempio, l’attuale momento di emergenza a causa del coronavirus avrebbe dovuto scuotere l’animo dei cittadini. Invece, ad esempio, il “restate a casa per il vostro bene e quello degli altri” pare sia stato recepito da alcuni come un “uscite a fare aperitivi e radunatevi nelle piazze”. Ma non basta. In aggiunta a comportamenti inspiegabilmente irresponsabili hanno iniziato a circolare numerose fake news. L’ultima di esse riguarderebbe una tabella mezzo della quale un soggetto potrebbe autodignosticarsi in base ai sintomi il coronavirus, l’influenza o il semplice raffreddore. Per rendere più credibile la stramba foto, viene affermato che ad averla divulgata sia stata la Croce Rossa. Nulla di più falso.

Coronavirus, la fake news riguardante la tabella con i sintomi

Fa già ridere così: la Croce Rossa che invia tramite WhatsApp una tabella attraverso la quale potersi autodiagnosticare un raffreddore. Se a questo poi si aggiunge che all’interno della stessa vi sono i sintomi di coronavirus e influenza, il quadro è completo. Non può essere nient’altro che una fake news creata appositamente per attirare l’attenzione. Ma di questo i mezzi di informazione sono stati resi edotte proprio della Croce Rossa, la quale in un suo intervento ha dichiarato: “Non abbiamo mai diffuso questa tabella. Si tratta di una bufala – riporta Fanpage– che sta circolando da ieri sera e siamo sommersi da richieste di spiegazioni che rappresentano una inutile e dannosa perdita di tempo. Abbiamo anche chiesto alle testate che hanno pubblicato la tabella di eliminarla perché non è veritiera“.

Sintomi e notizie sul coronavirus: consultate il sito del Ministero della Salute

La Croce Rossa ha esortato al buon senso ed invitato chiunque volesse essere maggiormente informato a consultare il sito del Ministero della Salute. Quest’ultimo, riporta Fanpage, ha creato appositamente una pagina dedicata al coronavirus ed ai suoi sintomi.

I più significativi sono: raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure polmonite e difficoltà respiratorie. Ed è proprio la comparazione con la tabella circolata su WhatsApp che fa emergere l’incompletezza e la mancanza di veridicità di quest’ultima.

Leggi anche —> Coronavirus Italia, Protezione Civile: i numeri dell’epidemia al 17 marzo – DIRETTA