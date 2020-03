È un messaggio colmo di cinismo quello pubblicato su Instagram da Vanessa Hudgens sul Coronavirus, parole a cui ha replicato duramente Chiara Ferragni

È decisamente cinico, difficile addirittura da commentare quanto ha pronunciato Vanessa Hudgens su una sua diretta Instagram. “Mi sembrano tutte stupidaggini! È un virus, lo so, e rispetto la situazione, ma anche se tutti lo prendessero… sì le persone muoiono, è terribile ma inevitabile“.

Parole dure ed inopportune, per usare un eufemismo, alla luce delle migliaia di vittime che il Coronavirus sta mietendo in Italia e nel mondo in queste settimane. Normale dunque che il popolo del web si sia scagliato contro di lei. Tra le tante persone si segnalano anche le ‘stories‘ di Chiara Ferragni.

“Vanessa Hudgens, per favore, questo è un messaggio sbagliato da condividere. Il virus ha ucciso migliaia di persone e potrebbe ucciderne milioni se nessuno rimane isolato in casa. Ancora una volta, questo non riguarda la mortalità, ma il grande numero di persone che potrebbero ammalarsi in contemporanea. Se avessero bisogno di andare in ospedale tutte assieme, nessun Paese sarebbe in grado di ricoverarle tutte“, è stata la netta replica dell’influencer.

Coronavirus, Vanessa Hudgens si scusa: “Parole insensibili e inappropriate”

L’imprenditrice italiana ha poi ancora una volta invitato gli italiani a rimanere nelle proprie case e a seguire i provvedimenti del Governo. Ricordiamo che lei con il rapper Fedez, suo marito, ha avviato una raccolta fondi finalizzata alla creazione di nuovi posti letto nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Raffaele di Milano.

Nel frattempo l’attrice ha si è scusata su Twitter: “Ciao ragazzi. Mi dispiace molto per il modo in cui ho offeso chiunque e tutti coloro che hanno visto la clip dal mio Instagram ieri. Mi rendo conto che le mie parole sono state insensibili e per nulla appropriate alla situazione in cui si trovano ora il nostro Paese e il mondo. Spero che come me, stiate in quarantena tenendovi al sicuro e in salute“.

