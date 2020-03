Torna Mara Venier: “Domenica In torna ma voi state a casa”

Torna Mara Venier con Domenica In su Rai1. Dopo uno stop di puntata la conduttrice sottolinea: “Bene rispettiamo le regole”

Torna la zia più amata dagli italiani. Mara Venier dopo una settimana di pausa riapre i battenti con una delle trasmissioni più seguite: Domenica in. Andrà in onda domenica prossima e riscalderà le case degli italiani, in questo periodo di emergenza. Il contenitore domenicale di Rai1 era stato fermato per precauzione, pur in assenza di specifiche criticità. “Abbiamo deciso di proseguire d’intesa con l’azienda, Sarà una puntata diversa, senza nessuno in studio, qualche ospite da remoto, ma non sappiamo nulla, stiamo facendo le riunioni telefoniche oggi, per metter a punto la scaletta“. Conferma la conduttrice.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Lasciata dal marito | era incinta ma avviene una sorpresa bellissima

Mara Venier torna a condurre Domenica In

La Venier torna su Rai1, ma con le giuste misure di sicurezza. “Al momento siamo io e il mio direttore di orchestra senza band. Credo – tranquillizza Mara Venier – sia giusto, tutto lo staff è dotato di mascherine, guanti e si attiene alle norme igienico sanitarie”. “Comunque per questa domenica qualcosa ci inventeremo il pubblico ha bisogno di un po’ di leggerezza, di distrarsi da casa, ce la metterà tutta la vostra zia Mara ve lo prometto“. Conclude la conduttrice. Dall’ultima puntata che è andata in onda gli studi sono stati sottoposti ad un’igienizzazione, poiché era stato accertato un caso positivo, che fortunatamente era già in quarantena. Tutti gli italiani attendono la nuova puntata che sarà ricca di sorprese anche per la stessa conduttrice e gli autori che stanno organizzando le nuove modalità di diretta in questa emergenza. La zia coccolerà i suoi amori in un pomeriggio di Domenica in quarantena.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE>>>Ludovica Pagani, lo scatto in costume è esplosivo – FOTO