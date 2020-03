Lasciata dal marito | era incinta ma avviene una sorpresa bellissima

La giovane Amanda incinta e lasciata dal marito cade in depressione. Eppure proprio da lì nasce un bellissimo avvenimento.

Una donna lasciata dal marito proprio prima di partorire ha avuto per fortuna modo di dimenticare tale, enorme amarezza. La vicenda è avvenuta a Sydney, in Australia.

Lei si chiama Amanda, è di età alquanto giovane ed era prossima a mettere al mondo il suo primo figlio. Ecco però arrivare questo fulmine a ciel sereno, che lei per prima non si sarebbe mai aspettata. A quel punto tutto il mondo le è crollato addosso. Senza più punti di riferimento e sul punto di andare in ospedale, cosa le restava da fare? Per fortuna diversi amici sono accorsi in suo aiuto. Tutto è partito da una sua cara amica, che ha inoltrato una richiesta ad una radio locale per fare in modo che la donna lasciata dal marito potesse raccontare la propria vicenda.

Lasciata dal marito, la sua vita sembrava finita e invece…

Al che Amanda è andata alla sede dell’emittente per potere essere ospitata nella puntata del giorno. Il conduttore però le ha subito svelato la bellissima sorpresa organizzata da chi la conosceva e le voleva bene. Infatti in sua assenza, a casa di Amanda tutti loro hanno piazzato delle telecamere per registrare quello che stava accedendo. Amanda in persona ha così potuto vedere che nel forno c’erano 10mila dollari e tanti bei regali per il figlioletto prossimo alla nascita. E tanta è stata la commozione.

