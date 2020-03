Il Governo sta per decidere. I sindacati e le imprese hanno chiesto con forza al premier Giuseppe Conte e ai ministri di chiudere tutte le attività industriali non strategiche e i servizi non essenziali sul nostro territorio per provare a fermare il Covid-19 che sta devastando la Lombardia e mettendo in grave difficoltà Veneto ed Emilia Romagna.

Il governo ci sta ragionando e un nuovo dpcm arriverà questa notte o domani mattina – ma potrebbe applicare la legge sugli scioperi – la 146 del 1990 – per salvaguardare i servizi lì definiti come essenziali, da tutelare in ogni caso – come trasporti, sanità, telecomunicazioni – e fermare tutta la parte restante del paese.

Questa sarà una decisione che nel Paese Italia non ha mai avuto nessun precedentie

Purtroppo la situazione si è aggravata , con un’escalation di contagi e morti. E si rischia anche il cortocircuito istituzionale e politico, visto che le Regioni continuano a procedere in ordine sparso: dagli orari dei supermercati all’ordine pubblico, come testimoniano le nuove ordinanze appena varate da Lombardia e Piemonte che superano per rigidità la stretta decisa venerdì sera dal ministero della Salute.

Il fronte sindacale è compatto. Quello delle imprese meno. Confindustria frena, chiede tempo per ragionare. Ma non è un’opposizione rigida: propone di usare gradualità, di non intervenire con l’accetta per tutti i settori e ovunque.

La riunione straordinaria di oggi, convocata da Palazzo Chigi in videoconferenza, era stata chiesta da Cgil, Cisl e Uil che avevano scritto al premier Conte chiedendogli di valutare assieme l’efficacia del Protocollo per la sicurezza sui luoghi di lavoro, siglato con i rappresentanti delle imprese giusto una settimana fa. E l’impatto di quelli a sostegno dell’economia. Ma soprattutto per valutare la situazione nelle fabbriche.

Leggi anche –> Maria De Filippi in lacrime durante la diretta: “Non posso farlo”

LA LETTERA DEI SINDACATI

“Nello spirito e con l’obiettivo che ci ha portato responsabilmente a sottoscrivere il Protocollo – si legge nella lettera – e a gestire positivamente in questi giorni l’utilizzo degli ammortizzatori sociali e la messa in sicurezza della salute delle persone nei luoghi di lavoro, Le chiediamo di valutare la possibile necessità di misure ancor più rigorose di sospensione delle attività non essenziali in questa fase per il nostro Paese”. Un intervento sollecitato anche dagli amministratori locali, a partire dal sindaco di Bergamo, Giorgio Gori.

Collegati in videoconferenza con Palazzo Chigi c’erano Maurizio Landini (Cgil), Annamaria Furlan (Cisl), Carmelo Bargallo (Uil), il premier Giuseppe Conte e diversi ministri: Roberto Gualtieri (Economia), Nunzia Catalfo (Lavoro), Roberto Speranza (Sanità), Stefano Patuanelli (Sviluppo Economico).

Leggi anche –> Covid-19, terzo calciatore della Juventus positivo