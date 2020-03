Il virologo Roberto Burioni ha smentito prontamente un’altra bufala che circolava in rete.

Nelle ultime ore, in rete, sta circolando una fake news riguardante il fatto che in Italia gli extracomunitari sarebbero totalmente immuni al coronavirus perché hanno un’immunità prodotta dal vaccino contro la tubercolosi. Tantissime persone pubblicano dei post in cui si chiedono perché negli ospedali non ci sono extracomunitari positivi o ricoverati. La verità, invece, è che questo virus attacca chiunque, senza distinzione di età o nazionalità. Nei comunicati ufficiali della Protezione Civile, Borrelli sicuramente non comunica la nazionalità dei numerosissimi pazienti. A smentire totalmente la “notizia” è stato ancora una volta Roberto Burioni. Il virologo negli ultimi giorni sta affrontando l’arduo lavoro di smentire le numerose notizie che fanno il giro nel mondo in pochi attimi.

Covid-19, Burioni smentisce l’ennesima fake news sul coronavirus

Roberto Burioni ha rilasciato un post sul suo account Twitter in cui ha smentito la bufala sulla presunta immunità degli extracomunitari. Il noto virologo ha anche “invitato” la gente a verificare al San Raffaele di Milano per controllare di persona. In questi giorni Burioni ha smentito diverse fake news, parlando anche del famosissimo farmaco giapponese, l’Avigan. Durante un intervento a “Che tempo che fa” su Rai 2, il nativo di Pesaro ha dichiarato che tutti desiderano un farmaco efficace contro questa malattia ma che le buone notizie non saranno pubblicate sui social media ma saranno comunicate dalle autorità.

L’ultima delle bufale è che il coronavirus non colpisce gli extracomunitari. Chi è dotato di sprezzo del pericolo può venire dove mi trovo in questo preciso momento, al San Raffaele di Milano, per controllare di persona che non è assolutamente vero. — Roberto Burioni (@RobertoBurioni) March 23, 2020



