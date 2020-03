Lo show man siciliano in diretta Skype dalla Venier ha raccontato che ai tempi della quarantena da Covid-19 si occupa lui della spesa in famiglia e ha svelato come evita la fila

In questi gironi di piena emergenza da Covid-19 non mancano gli appelli di rimanere a casa ed uscire solo per le necessità. Tra queste quella di fare la spesa. Dal governo e dai social arrivano però gli appelli a non accalcarsi per fare la fila davanti ai supermercati. Si tratta di un’emergenza sanitaria e non alimentare. Lo stesso premier Conte lo ha detto e ripetuto più volte.

Ma il panico e la paura di rimanere senza cibo è più forte della constatazione. Proprio in merito all’argomento spesa si è espresso anche Fiorello, il celebre show man che ieri pomeriggio è stato ospite di Mara Venier. Il suo pragramma, Domenica In, dopo un piccolo stop è tornato in onda ma senza pubblico. Fiorello infatti era in collegamento Skype. L’argomento chiave è stato ovviamente come affrontare questi giorni di quarantena.

Lo show man non ha avuto dubbi: restare a casa. Ma come? “Resto in casa ma non mi annoio mai – ha detto alla padrona di casa – sono sempre impegnato con varie dirette e collegamenti sui social”. Ha descritto anche i tempi della vita durante la quarantena: “Qui restiamo sempre a casa – ha ribadito – lo facciamo con grande diligenza. Il nostro è un sacrificio da niente in confronto al lavoro di medici, infermieri e personale sanitario che lottano in prima linea contro il coronavirus”.

E sulla corsa di fare la spesa Fiorello ha dato una sua dritta. Un modo intelligente per non creare code e assembramenti.

Leggi anche –> Covid-19, il calvario del giovane atleta Fausto Russo

Covid-19, la spesa secondo Fiorello senza fila

E sulla spesa ai tempi del Covid-19 Fiorello ha rivelato di pensare a tutto lui in famiglia: “Mia moglie Susanna resta in casa, io invece vado a fare la spesa a pochi metri da casa, ma non al supermercato – ha detto a Mara Venier – Preferisco la vendita al dettaglio perché c’è meno fila e, per non farmi riconoscere, vado completamente ‘bardato’: mascherina, cappello, casco integrale… Praticamente, mi faccio capire a gesti”.

Non è mancata ovviamente l’ironia da parte del conduttore e comico siciliano.

Spazio poi anche all’appuntamento della serata precedente con ‘Il meglio di RaiPlay’ su Rai1. Fiorello ha ringraziato gli italiani: “Sono molto felice perché è stato molto visto dai telespettatori. Ben venga tutto questo – ha detto – la Rai sta rallegrando gli italiani in un momento difficile con tutto il meglio che ha a disposizione. Ho già suggerito che vada in onda anche il meglio di ‘Techetechetè’”. E per tutti gli amici di Domenica In il Fiore nazionale ha anche mostrato la cover dello smartphone griffata ‘Viva RaiPlay’.

Leggi anche –> Covid-19, per Montanari è una “truffa gigantesca”- VIDEO