Sondaggio Politico: il clamoroso sorpasso secondo gli ultimi dati

Secondo il sondaggio politico di Monitor Italia effettuato dall’Istituto Tecnè in collaborazione con l’agenzia Dire, il Partito Democratico ha accorciato il gap con la Lega, mentre Fratelli d’Italia ha sorpassato il Movimento 5 Stelle.

L’Italia sta attraversando un delicatissimo momento a causa dell’epidemia da coronavirus che si è diffusa in tutta la Penisola. Il bilancio si aggrava di giorno in giorno, circostanza che ha costretto il Governo a disporre misure di contenimento severe per cercare di fermare il contagio. Nonostante la situazione d’emergenza, si susseguono i sondaggi politici che raccolgono il consenso dei cittadini italiani verso i partiti politici. Durante la crisi vi è stata una sensibile crescita del Partito Democratico che ha accorciato il gap con la Lega di Matteo Salvini, ancora in cima ai consensi, ma con un vantaggio minore. Circostanza confermata anche dall’ultimo sondaggio Monitor Italia effettuato dall’Istituto Tecnè in collaborazione con l’agenzia Dire che ha intervistato il campione di riferimento tra giovedì 19 e venerdì 20 marzo.

Sondaggio politico, cresce ancora il Partito Democratico ma la Lega rimane in testa

Il Partito Democratico prosegue la rincorsa alla Lega. Gli ultimi sondaggi, effettuati in un periodo di forte crisi per l’Italia che si trova a fronteggiare l’emergenza coronavirus, un’epidemia che ha provocato solo nel nostro paese oltre 5mila vittime, hanno confermato tale circostanza. L’ultimo in ordine cronologico è stato Monitor Italia effettuato dall’Istituto Tecnè in collaborazione con l’agenzia Dire che ha svolto delle interviste tra giovedì 19 e venerdì 20 marzo. Secondo la rilevazione, riportata dalla redazione Affaritaliani.it, il partito di Nicola Zingaretti, anch’egli risultato positivo al Covid-19, è salito 22,3% con una crescita dello 0,3% rispetto ad un precedente sondaggio della settimana precedente che ha consentito al Pd di guadagnare lo 0,4% sul partito di Salvini. La Lega rimane in testa attestandosi al 28,6% (-0,1%) e sembrano lontani i tempi in cui il Carroccio aveva superato il 33% dei consensi.

Secondo il sondaggio di Tecnè, sale ancora Fratelli d’Italia che sorpassa il Movimento 5 Stelle: i pentastellati ed il partito guidato da Giorgia Meloni erano appaiati al 13,7%, ma quest’ultimo ha guadagnato lo 0,4% salendo al 14,1% mentre il M5S è rimasto al 13,7%. Sale leggermente anche Forza Italia (+0,2%) che si attesta al 6,8%, mentre fa registrare un trend negativo Italia Viva di Matteo Renzi che perde lo 0,3% scendendo al 3%. Chiudono il sondaggio realizzato da Tecnè: Sinistra al 2,6% (+0,2%), Azione al 1,8% (-0,2%), +Europa al 1,8 % (-0,1%), Verdi al 1,7% (-0,1%) e altri partiti che si attestano al 3,6% (-0,3%).

