Futuro deciso per la panchina della Juventus e quindi anche per il destino dell’allenatore bianconero Maurizio Sarri che probabilmente verrà confermato

Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport”, il Covid-19 avrà conseguenze anche sul calciomercato. Ad esempio potrebbe incidere ed essere decisivo per il futuro di Maurizio Sarri. Fino a poche settimane fa l’allenatore della squadra bianconera sembrava essere destinato a lasciare la panchina della formazione torinese al termine della stagione. Ora però le vise potrebbero essere cambiate in maniera radicale.

A causa dell’emergenza, la dirigenza della Juve starebbe riflettendo su questa eventualità. E starebbero salendo le quotazioni del tecnico toscano. Per quest’ultimo in questo momento sarebbe più probabile una conferma che un esonero dopo il prossimo 30 giugno. Il tutto per almeno un altro anno nonostante la discontinuità nel gioco del suo undici, come invece era riuscito a imporre il suo predecessore Massimiliano Allegri.

LEGGI ANCHE —> Juventus-Guardiola: “Stuzzicato dal corteggiamento dei bianconeri”

Calciomercato Juventus, Sarri starebbe già lavorando alla prossima stagione

Sarri da questo punto di vista non ha mai convinto del tutto né i dirigenti né i tifosi e neppure gli addetti ai lavori. Adesso però la stagione si è interrotta per via del Covid-19 e proprio poche ore che questo avvenisse i suoi uomini hanno battuto nettamente l’Inter. La vittoria nel big match, il primato nel campionato di Serie A e il fatto di essere ancora in corsa per Champions League e Coppa Italia sono fattori che lo starebbero favorendo in questo frangente di stagione.

Sarri si trova attualmente in quarantena nella sua casa di Torino con il suo collaboratore. Sua moglie e suo figlio sono rimasti a Figline Valdarno. Inoltre il tecnico starebbe già pensando alla prossima stagione. Starebbe riguardando le partite della sua squadra e analizzando i dati dei match-analyst a sua disposizione, cercando gli sbagli commessi e le possibili soluzioni per essere pronto alla ripresa degli allenamenti alla Continassa.

LEGGI ANCHE —> Coronavirus, Juventus: le dichiarazioni di Matuidi dopo la positività