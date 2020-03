Covid-19, Olimpiadi rinviate al 2021: l’annuncio

Covid-19, l’evolversi della pandemia costringe al rinvio delle Olimpiadi di Tokyo nel 2021: arriva l’annuncio dal Giappone

L’emergenza coronavirus in tutto il mondo rischia di prolungarsi per diverso tempo. Ne risentono, ovviamente, le competizioni sportive, con lo stop a tutti i campionati calcistici, il rinvio già avvenuto di Euro 2020 al prossimo anno e della fase finale di Champions League ed Europa League a data da destinarsi. Stop decretato anche dalla Nba e da tutti gli altri sport, con il rinvio e cancellazione di diversi Gran Premi di Formula 1. Naturalmente, coinvolte anche le Olimpiadi di Tokyo che avrebbero dovuto svolgersi dal 24 luglio al 9 agosto. Ma le ultime notizie di quest’oggi rivelano che non sarà così: per la prima volta nella storia, i Giochi subiscono uno slittamento di un anno. Soltanto nel corso della Seconda Guerra Mondiale era avvenuta la cancellazione delle edizioni dei Giochi.

LEGGI ANCHE >>> Serie A, si valutano tre date a maggio per ripartire: c’è una priorità

LEGGI ANCHE >>> Serie A, le società hanno deciso su playoff e stipendi

Dopo l’apertura di ieri a un possibile slittamento di qualche mese, il premier del Giappone Shinzo Abe ha annunciato il rinvio al 2021. Manca ancora l’ufficialità, ma l’annuncio di oggi è praticamente una sentenza. “Ho chiesto lo spostamento nell’estate 2021 al presidente del Comitato Olimpico Internazionale, Thomas Bach – ha spiegato – Il Cio è d’accordo al 100%. Lo spostamento è per garantire agli atleti e agli spettatori le migliori condizioni possibili. Proveremo con i Giochi del prossimo anno che l’umanità avrà battuto il virus. Lavoreremo a stretto contatto con il Cio per raggiungere questo obiettivo”.

LEGGI ANCHE >>> Covid, il Ct Mancini: “Ho un’idea per quando tutto finirà”

LEGGI ANCHE >>> Covid-19, Papu Gomez attacca gli spagnoli: “A Valencia nessun controllo”