Negli Usa democratici e repubblicani sottoscrivono un piano di supporto all’economia: si tratta di 2mila miliardi di aiuti che si tradurranno, tra l’altro, in un’indennità di 1200 dollari per ogni americano.

Per 4 mesi i lavoratori bloccati a causa dell’emergenza avranno un sostegno al reddito costituito da un’indennità di 1200 dollari. La presidente della Camera Nancy Pelosi ha dichiarato: “Approvazione delle norme sarà rapido e credo unanime” per cui la Camera potrebbe approvare il disegno di legge con il consenso unanime in tempi brevi.

Il piano di supporto all’economia prevede sia un assegno diretto a tutti gli americani, di 1200 dollari, sia ulteriori 500 dollari per ogni bambino americano.



La strategia che starebbe alla base della scelta economica sarebbe quella di sostenere i ceti medi e bassi colpiti finanziariamente dall’emergenza.

Il pacchetto che servirà a tenere in piedi gli Usa, che ad oggi hanno dichiarato 52mila casi di Covid-19, si fonda molto sull’impiego delle assicurazioni contro la disoccupazione almeno per 4 mesi.

Gli altri aiuti made in Usa

Anche la sanità sarà foraggiata: sono previsti aiuti per circa 150 miliardi di dollari a favore degli ospedali ma nache dei centri di ricerca.

Le imprese avranno diritto a prestiti nel limite della somma stanziata di 367 miliardi di dollari.

Un altro destinatario di fondi sarà il Dipartimento del Tesoro, circa 500 miliardi di dollari, utili in parte a garantire un programma di prestiti della Federal Reserve per le piccole e medie imprese.

La Fed infatti potrà mobilitare fino a 4.000 miliardi di dollari.

Infine, il segretario al Tesoro Steven Mnuchin ha accettato di operare con maggiore trasparenza e quindi un panel costituito da cinque persone si occuperà di supervisionare i metodi di assegnazione dei prestiti alle grandi aziende.

