Covid-19, l’incredibile storia: a 104 anni sopravvissuta a due epidemie

L’incredibile storia di Anna Novero, la donna di 104 anni sopravvissuta alla Spagnola negli anni ’20 ed oggi al Coronavirus

L’incredibile storia di Anna Novero, la donna di 104 anni sopravvissuta alla Spagnola negli anni ’20 ed oggi al Coronavirus. Per battere il virus non vede le amiche da settimane, rimane a casa tutto il giorno, accudita dalla nipote ma non si perde d’animo, non si lamenta, non è pessimista. Lei sa bene che l’emergenza sanitaria del Coronavirus è una cosa seria e che il periodo che sta affrontando l’Italia è il più difficile degli ultimi anni. Durante l’influenza spagnola, “Neta” viveva a Torino, città in cui nell’ottobre del 1918 morivano 400 persone al giorno. Un virus che sterminò famiglie, che causò il decesso di bambini, di anime innocenti, e che portò all’allestimento di ospedali improvvisati. A raccontare la sua storia è Lodovico Poletto su La Stampa.

L’incredibile storia di Neta: accusata di essere untrice

Lei, adesso, sta benissimo ma il suo pensiero non può che andare alla “Spagnola”, a quella malattia che privò lei e la sua famiglia del piccolo Michelino. Era appena nato e quell’influenza mortale, la pandemia più grave della storia dell’umanità, «se lo portò via in poco tempo». Sua madre, però, provò a reagire e così decise di regalare i vestitini di Michelino, quel figlio tanto atteso e tanto amato, alla «vicina di casa che aveva un figlio piccolo». Un gesto di grande amore. Purtroppo, dopo poco tempo, anche il figlio della vicina di casa si ammalò e la madre di nonna “Neta” venne accusata di essere un’untrice: «Se la presero con lei che non c’entrava nulla, che aveva voluto essere gentile».

E così è avvenuto nel nostro Paese dove, in un primo periodo, si sono registrati diversi episodi di razzismo nei confronti della comunità cinese (perché il virus proveniva dalla Cina): dalle bottiglie di vetro in testa agli insulti, come documentato da Open. Il motivo? In tempi di pandemia si cerca un colpevole, si dà il via a una caccia all’untore che in realtà genera solo più incertezza e paura. Ma nonna “Neta” ci tiene a precisare che anche stavolta «ce la faremo».

