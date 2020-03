Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio: polemiche per la loro quarantena

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno da poco annunciato di essersi ufficialmente lasciati, dopo aver riprovato a ricucire gli strappi della loro storia. I due nel corso degli anni sono stati fortemente giudicati, in particolar modo Anna, che quando si è messa con Gigi era appena una ragazzina. La durata della loro storia però ha fatto ricredere quasi tutti: dalla loro unione è nato anche un figlio che ad oggi è la ragione della vita della cantante di Sora, che esprime continuamente sui social l’affetto per il suo bambino. Purtroppo, però, dopo tanti anni questo amore è giunto a capolinea. Non si conoscono i motivi per cui la loro storia è finita, ma in molti hanno ipotizzato che si trattasse di matrimonio. Ovvero, che Anna voleva sposarsi ma Gigi non aveva intenzione di fare un secondo matrimonio.

Coronavirus, “Il Principe Filippo è morto ma non possono dirlo” –> LEGGI QUI

Attraverso una chiamata Skype Gigi è intervenuto a Domenica In e ha confidato a Mara Venier, e a tutto il pubblico di Rai Uno, di come sta trascorrendo le sue giornate in questo periodo di quarantena. Il cantautore ha quattro figlio: Claudio, Ilaria e Luca nati dal primo matrimonio con Carmela Barbato. Poi il quarto, Andrea, ha avuto dieci anni fa da Anna. Stranamente il ragazzo è rimasto a casa del padre, lasciando da sola sua madre. “Abbiamo la fortuna di avere la casa col giardino e siamo dei privilegiati, la musica ci fa fare tanto, ci aiuta a superare le giornate. I miei figli hanno fatto una torta con sopra tutta l’Italia” ha rivelato il cantante alla conduttrice. Dunque nessun riferimento alla sua ex compagna, che sta trascorrendo questa quarantena in un’altra abitazione.