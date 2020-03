Diletta Leotta, smart working con polemica: “Lo fa apposta!” – FOTO

Diletta Leotta condivide con i followers su Instagram la propria giornata lavorativa, qualcuno ironizza sulla bella siciliana

L’emergenza coronavirus costringe tutti, in questi giorni, a restare il più possibile a casa, limitando al massimo gli spostamenti e i contatti sociali. Misure fondamentali per rallentare i contagi. Chi può, lavora da casa. La situazione attuale ha probabilmente sdoganato in maniera definitiva il concetto di smart working, che ha preso piede anche in quei contesti dove l’ufficio fisico sembrava un vero e proprio dogma intoccabile.

Giorni di smart working anche per Diletta Leotta. La bella siciliana, protagonista di DAZN, si è già mostrata più volte sul proprio profilo Instagram alle prese con il lavoro casalingo, non potendo ovviamente recarsi in studio o in giro per le sue classiche interviste. Raccogliendo, come di consueto, like e commenti a profusione. La bionda catanese si è organizzata tra le mura domestiche anche per la propria presenza radiofonica con ‘Radio 105’. Nell’ultimo scatto, indossa la cuffia e recita, in didascalia: “A casa, spettinata, struccata ma pronta a tenervi compagnia dalle 12 alle 13”. Anche se molto più ‘al naturale’ del solito, tuttavia, tiene molto al look e pur apparendo molto più semplice strappa ammirazione per la sua bellezza. Al punto che qualche follower, in maniera bonaria, ironizza: “Per chi se lo stesse ancora chiedendo, sì, lo fa apposta!”. Un’altra fan, col sorriso, le chiede: “Ti mando una mia foto del concetto struccata e spettinata?”.

