Belen Rodriguez | quarantena senza veli | lei indossa solo sé stessa FOTO

È bellissima Belen Rodriguez ed ancora una volta ce lo dimostra con una foto sensuale pubblicata sul suo profilo Instagram.

In periodo di quarantena anche Belen Rodriguez, come tutti noi, resta a casa. E tra i passatempi domestici che la 35enne showgirl argentina mette in pratica per sconfiggere la noia che una reclusione forzata può comportare, non manca il realizzare diversi scatti da pubblicare poi sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Una delle ultime foto postate vede Belen senza niente addosso, immersa nella scarsa luminosità di un ambiente quasi buio. Ma si capisce benissimo che non sta indossando niente. E l’atmosfera soffusa contribuisce a conferire ulteriore fascino e sensualità alla scena. Lei è bellissima anche così, quasi al buio. Non mancano i complimenti più che meritati.

Belen Rodriguez, ennesimo post sensuale

Ma data la delicata situazione derivante dall’imperversare dell’epidemia di Coronavirus in Italia, non mancano anche coloro che rimproverano Belen di come certi post siano inopportuni. È un momento di sofferenza per tutto il Paese e forse sarebbe meglio utilizzare il proprio potere mediatico per cercare di aiutare le persone, magari ribadendo il concetto di come sia fondamentale che tutti restino a casa. L’immagine risale a metà marzo e nel frattempo la bella sudamericana di post ne ha resi pubblici diversi altri.

Gli altri scatti social

Visualizza questo post su Instagram 𝐶𝑜𝑛 𝑠𝑜𝑚𝑏𝑟𝑎𝑠 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 15 Mar 2020 alle ore 1:34 PDT

Visualizza questo post su Instagram 𝐶𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 Un post condiviso da 𝑩𝒆𝒍𝒆𝒏 (@belenrodriguezreal) in data: 22 Mar 2020 alle ore 12:10 PDT