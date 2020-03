Il Coronavirus sta causando tante sofferenze ed anche Andrea Delogu non è esente da ciò che di terribile sta accadendo in Italia. Ne parla lei stessa.

La bella Andrea Delogu deve fare i conti con il Coronavirus. Non lei direttamente quanto diversi suoi parenti, tutti specializzati nei soccorsi. La 37enne presentatrice tv e speaker radiofonica originaria di Rimini, intervistata da ‘Il Fatto Quotidiano’, spiega quale sia la difficile situazione della sua famiglia.

“Ho mia madre che lavora a pieno ritmo nell’ospedale di Rimini nel reparto infettivi. Poi c’è mia sorella che invece opera al ‘Buzzi’ di Milano. Infine mio padre è un autista soccorritore. A sconvolgermi poi sono le parole di mamma. Dopo il primo turno, mi ha detto di avere visto delle persone morire.

Andrea Delogu, i suoi parenti lottano per sconfiggere il Coronavirus

L’intervista prosegue. “Mai una volta l’ho sentita pronunciare una parolaccia, ma durante la telefonata che c’è stata tra noi ed in cui mi ha detto tutto, non ha retto. Io ora me ne sto chiusa in casa ed esco soltanto per condurre la mia trasmissione radiofonica ‘La versione delle due’ su Rai Radio 2. Con me c’è mio marito. Non vedo i miei familiari da Natale. Avevamo in programma di incontrarci a Pasqua”.

Tra i post recenti ella Delogu su Instagram spunta una foto della madre.

