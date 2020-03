Il rapporto Bugo Morgan è ormai definitivamente compromesso. Dopo gli scontri delle scorse settimane sui giornali e in tv, la rissa prosegue a mezzo social.

Prosegue il duello Bugo Morgan, a distanza di diverse settimane da quanto accaduto in diretta al Festival di Sanremo 2020. I due sono ormai ex amici conclamati e dopo quel fattaccio noto a tutti non hanno mancato di punzecchiarsi a vicenda.

Le schermaglie proseguono a mezzo social, dopo che in alcune interviste l’uno ha mandato accuse all’altro ricevendone altrettante in ritorno. E se c’erano alcuni che ritenevano si trattasse soltanto di una grossa montatura, l’astio che evince dalle dichiarazioni di entrambi sembra sufficiente a far capire come invece la querelle sia del tutto autentica. Ora è sorto un nuovo scambio di battute tra Bugo e Morgan, a seguito di un messaggio scritto dal primo sul suo profilo personale Twitter.

Bugo Morgan, il tweet del primo: “Nano in monopattino”

Christian Bugatti scrive in particolare: “Un’altra cosa di cui non mi stupisco più è la mia bellezza. Questo lo dico per far innervosire i polli che parlano a me di umiltà nani col monopattino figli di balconi decaduti”. Frase che sembra essere una reazione alla partecipazione di Morgan ai flash mob andati in scena nell’ambito della situazione Coronavirus fatti sui balconi. Circola anche un video in cui l’ex leader del Bluvertigo circola in monopattino in strada cantando la canzone di Sanremo ‘Sincero’ con i versi da lui stesso modificati. Che è il motivo scatenante di questa guerra con Bugo. Lo stesso Morgan ha replicato a quel tweet con un messaggio più diretto pubblicato su Facebook.

La replica di Morgan: “Che brutte intenzioni, che maleducazione”

“Bugo, io sono un nano alto 1.80 come la maggior parte delle persone al mondo. Dalla tua altezza riuscirai mai ad imparare a suonare almeno uno strumento musicale o sono troppo piccoli per te? Qui l’unico pollo è quello che non ha mica capito ancora perché la gente se lo ricorda. Non è per la sua innegabile bellezza e neanche per la sua incantevole visione musicale, tanto meno per la sua incompresa grandezza poetica, per quello purtroppo non se lo filerebbe ancora nessuno. Ma… le brutte intenzioni la maleducazione… quelle si che pagano…”.

