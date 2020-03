Covid-19, regione impone ulteriori limitazioni: “Solo così possiamo cercare di invertire questa tendenza”

La Lombardia, regione più colpita dall’epidemia da Covid-19 ha emanato una nuova ordinanza contente misure più stringenti per cercare di limitare i contagi: disposti divieti e chiusure.

L’epidemia da Covid-19 continua a registrare numeri molto alti e stando agli ultimi aggiornamenti la regione italiana più colpita rimane la Lombardia. In 24 ore sono stati registrati 546 decessi e 3251 casi positivi al virus. Per tale ragione, il Governatore Attilio Fontana ha emanato un’ordinanza contenente misure più stringenti per i suoi cittadini. Le nuove disposizioni entreranno in vigore da oggi domenica 22 marzo e saranno efficaci sino al 15 aprile.

Covid-19, regione Lombardia: Attilio Fontana emana nuova ordinanza

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, per far fronte all’emergenza ha deciso di emanare un decreto contente misure più stringenti. La sua regione, attualmente, è infatti la più colpita dall’epidemia.

In una riunione tenutasi ieri pomeriggio, Fontana ha preso la drastica decisione di disporre la chiusura quasi totale delle attività e di limitare anche le attività sportive all’aperto. Stop a cantieri e sport all’aperto anche se da soli, se non nei pressi della propria abitazione. Chiusura di studi professional. A rimanere aperti solo esercizi commerciali come supermercati, farmacie, parafarmacie ed edicole.

Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, il governatore della Lombardia ha dichiarato: “La situazione non migliora anzi, continua a peggiorare. Non so più come dirlo: solo con l’estrema limitazione dei contatti interpersonali possiamo cercare di invertire questa tendenza”. La decisione assunta da Attilio Fontana, giunge a seguito di numerose richieste di personalità di spicco del mondo della politica. In primis Matteo Salvini che sempre nella giornata di ieri aveva rivolto un appello a Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, in cui chiedeva un intervento più incisivo. Analoga richiesta, riporta Il Corriere della Sera, sostenuta anche dai consiglieri regionali del gruppo misto lombardo, Viviana Beccalossi, Paolo Franco e Patrizia Baffi.

Covid-19, cosa prevede nello specifico l’ordinanza del governatore Attilio Fontana

Nello specifico l’ordinanza in vigore da oggi domenica 22 marzo sino al 15 aprile prevede:

– Divieto di assembramento nei luoghi pubblici, eccezion fatta quando si riesca a mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro. Pena, ammenda fino a 5 mila euro;

– Sospensione delle attività degli Uffici Pubblici, salvo quello essenziali;

– Sospensione di attività non legate all’emergenza, dei servizi alla persone e dei mercati scoperti;

– Chiusura degli studi professionali;

– Chiusura delle strutture ricettive, se già occupate gli ospiti dovranno lasciarle entro 72 ore;

– Stop dei cantieri;

– Chiusura dei distributori di alimenti e bevande h24;

– Divieto di fare sport all’aperto anche da soli, se non vicino la propria abitazione;

– Chi possiede animali d’affezione potrà portarli fuori, ma rimanendo in un raggio di 200 metri da casa;

– Chiusi spazi verdi nelle città.

Ne consegue che a rimanere aperti saranno solo gli esercizi commerciali aventi ad oggetto attività essenziali. Stando a quanto riporta Il Corriere della Sera, si parla di: supermercati, negozi di alimentari, farmacie e parafarmacie, edicole, esercizi commerciali che vendono computer o materiale elettronico, distributori di benzina. Ed ancora, ferramenta, venditori di prodotti igienico sanitari, lavanderie e pompe funebri. Rimangono garantiti i servizi postali, bancari e finanziari. Nelle attività con maggior afflusso di utenza è previsto che i gestori si adoperino per rilevare la temperatura corporea.

