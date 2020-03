Justine Mattera | “Senza niente per qualche like in più” FOTO

A Justine Mattera piace provocare, i suoi scatti su Instagram ne sono la dimostrazione. Ma non c’è solo chi apprezza, anzi.

Non è la prima volta che sul capo di Justine Mattera si abbattono delle polemiche per il suo modo di porsi sui social. La 49enne italo-statunitense resta in quarantena in famiglia come tutta Italia a causa dell’imperversare del Coronavirus.

E lei passa parte del suo tempo continuando a condividere scatti nei quali appare molto poco vestita. Un comportamento che followers, haters ed altri utenti in generale disapprovano all’unanimità. “Non è serio che una donna della tua età faccia questo”, le hanno scritto più volte gli utenti. Certo, non mancano i complimenti e chi è contento di ammirare Justine Mattera indossare il minor numero concepibile di indumenti. Lei appare con addosso dell’intimo nero, mentre se ne sta distesa sul pavimento.

Un utente le scrive però con tono molto aspro che dovrebbe vergognarsi. “Spogliarti per avere qualche ‘mi piace’ in più, ma vergognati”. Invece una donna le fa presente che, in un momento così difficile per tutti, è quanto meno irrispettoso pensare a fare certi post”. La diretta interessata però non replica ed anche stavolta va avanti per la sua strada.

Justine Mattera, lei fa la sensuale ma alcuni non approvano