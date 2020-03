Sabrina Salerno | la quarantena è trasparente | “Si vede tutto” FOTO

Per Sabrina Salerno c’è da rispettare la quarantena nel pieno della crisi sanitaria da Coronavirus. Lei compie e gli anni e consola i fans così.

Domenica 15 marzo Sabrina Salerno ha compiuto 52 anni. Molto ben portati. La cantante ligure continua ad essere sulla cresta dell’onda da decenni, sin da quando ha ottenuto grande popolarità tanto in Italia quanto all’estero negli anni ’80.

E da allora, anche se le sue apparizioni televisive sono diminuite, non altrettanto è accaduto per i concerti e le esibizioni offerti ai fans. La Salerno attualmente sta seguendo alla regola la quarantena e le altre indicazioni decretate dal Governo Conte per cercare di arginare la emergenza Coronavirus in tutta Italia. Ma la reclusione forzata nel proprio domicilio di Venezia va avanti diffondendo l’importante messaggio di seguire le regole per uscire fuori la situazione. E con il sorriso. La bella Sabrina offre degli scatti di sé davvero magnifici. Ed a chi le ha fatto gli auguri scrive: “Grazie di cuore a tutte quelle persone che mi sono state vicine con i loro messaggi e abbracci virtuali !! Da ora in poi credo che non darò mai più nulla per scontato”.

Sabrina Salerno, scatti da far girare la testa su Instagram

